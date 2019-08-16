Исламабад, , 23:19 — REGNUM

Премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди является «фашистом», 16 августа передает агентство Associated Press.

Имран Хан Insaf.pk

Хан также заявил в «Твиттере», что Моди является сторонником превосходства индуизма, и может организовать «геноцид в Кашмире».

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа Китай и Пакистан созвали встречу Совета безопасности ООН для обсуждения ситуации в индийской части Кашмира.

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