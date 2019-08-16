Лондон, 16 августа 2019, 22:18 — REGNUM
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон совершит свой визит в Париж и Берлин на следующей неделе, 16 августа передает агентство Reuters.
По информации агентства, во вторник 20 августа Джонсон встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже. В среду 21 августа Джонсон проведет переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине.
При этом ещё ранее, в субботу и воскресенье 17 и 18 августа, Джонсон примет участие в саммите G7 в Биаррице во Франции.
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