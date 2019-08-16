Москва, , 22:14 — REGNUM

Оппозиционный политик Дмитрий Гудков подал иск в Московский городской суд из-за отказа регистрировать его в качестве кандидата на выборах в Московскую городскую думу. Об этом сегодня, 16 августа, сообщил журналистам пресс-секретарь Гудкова Алексей Обухов.

Он рассказал, что его клиент категорически не согласен с решением Московской городской избирательной комиссии, которая оставила в силе решение окружной комиссии, которая, в свою очередь, забраковала большое количество подписей, собранных в его поддержку. Превышение брака и стало основанием для отказа в регистрации.

Теперь Гудков намерен отстаивать свои интересы в Московском городском суде. Если суд встанет на сторону Гудкова — он намерен участвовать в выборах в Мосгордуму, если нет — пойдет в Верховный суд.

Стоит отметить, что сейчас Гудков находится под административным арестом за участие в несогласованной акции 14 июля у здания Московского городского избиркома.