Россия, Азербайджан и Иран договорились о единой энергосистеме

16 августа 2019 | Время чтения 9 мин

Мира Гасанова, , 21:33 — REGNUM





Иван Шилов © ИА REGNUM

Баку: Пашинян перешел «красную черту»

Пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева прокомментировала выступление министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна, который процитировал заявление премьер-министра Никола Пашиняна о «принадлежности» Нагорного Карабаха Армении». Она заявила, что «Мнацаканян в очередной раз, повторяя абсурдное высказывание Пашиняна, сделанное им в городе Ханкенди оккупированного Арменией Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, на самом деле ставит себя в весьма незавидное положение перед мировым сообществом, и в первую очередь перед странами-сопредседателями МГ ОБСЕ». Об этом сообщает пресс-служба министерства. По словам Абдуллаевой, подобная «безответственная риторика» полностью противоречит международному праву, позиции международных посредников и может свести на нет все усилия, направленные на мирное урегулирование конфликта. Пресс-секретарь подчеркнула, что МИД Азербайджана уже обратился с письмами на имя генеральных секретарей ООН и ОБСЕ, а также министров иностранных дел стран-сопредседателей Минской группы и всех остальных ее членов, в которых обстоятельно изложена опасность складывающейся ситуации, порождаемой заявлениями Пашиняна. Баку рассматривает заявление армянского премьера как переход «красной черты» и попытку дальнейшего обострения ситуации, отметила она.

Посол Азербайджана направил ноту МИД России

Посольство Азербайджана в России направило официальную ноту в МИД России в связи с инцидентом, произошедшим на молодежном форуме «Машук 2019» в Пятигорске, сообщила пресс-служба дипломатического представительства. Отметив, что в ходе выступления на форуме в Пятигорске посол Армении в России озвучил недопустимые мысли, направленные против территориальной целостности Азербайджана. Участвующий в форуме председатель Общественного объединения «Бакинский клуб молодежи» Сабир Рустамов выразил свой протест и подвергся нападению армянских участников форума. После этого он обратился в посольство Азербайджана в России, рассказал о произошедшем и попросил поддержки. Посольство направило в МИД России официальную ноту. Кроме этого, несмотря на ранее достигнутую договоренность, посол Полад Бюльбюльоглы отказался от своей поездки в Пятигорск и участия в данном форуме.

Азербайджанские пограничники заняли стратегически важные позиции

Азербайджанские пограничники продвинулись на линии соприкосновения по нескольким направлениям и заняли стратегически важные высоты. Как передает Trend, об этом рассказал руководитель аппарата Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана генерал-майор Эльчин Ибрагимов на пресс-конференции, проведенной в связи с 100-летием образования органов пограничной охраны. По его словам, в настоящее время части продолжают реорганизацию службы на Газахском и Агстафинском участках государственной границы с Арменией. «Это начало большого процесса, он будет продолжаться. Решение было принято для повышения боеспособности соединений азербайджанской армии», — сказал генерал-майор. Он отметил, что пограничники заняли стратегически важные позиции в ряде направлений. «Это создало оптимальные условия для контролирования боевых постов ВС Армении и дорог к ним. Для безопасного движения личного состава проложены защищенные дороги. За это время противник обстрелял военный автомобиль и два наших военнослужащих были ранены. Боевые позиции противника были подавлены ответным огнем», — сообщил Ибрагимов. Он также отметил, что в результате мер принятых ГПС в направлении обнаружения разведывательно-подрывной деятельности изобличены 18 человек, завербованные зарубежными спецслужбами, установлены 86 граждан Азербайджана и 24 иностранных гражданина, подозреваемые в связях с упомянутыми структурами.

Армянский солдат дезертировал в Азербайджан

Утром 12 августа в Физулинском направлении фронта в результате бдительности азербайджанских подразделений был задержан армянский военнослужащий-дезертир Казарян Аро Хайкович. Как сообщили в министерстве обороны Азербайджана, в результате предварительного допроса было установлено, что причиной дезертирства военнослужащего вражеской стороны послужили произвол, невыносимое и бесчеловечное отношение к военнослужащим в воинской части, в которой он служил. При медицинском осмотре армянского перебежчика были обнаружены раны на теле и гематомы в области головы. Отметим, что «Армия обороны» непризнанной Нагорно-Карабахской Республики признала переход армянского военнослужащего на территорию Азербайджана.

Представители министерства обороны России в Баку

В Баку прибыла делегация во главе с первым заместителем министра обороны России Русланом Цаликовым. В среду заместитель министра обороны Азербайджана генерал-лейтенант Керим Велиев встретился с делегацией, сообщает пресс-служба минобороны. Приветствуя гостей, Велиев подчеркнул огромную роль глав государств в установлении отношений между двумя странами и отметил, что сотрудничество двух стран основано на дружеских отношениях, взаимном доверии. Постоянно развиваясь, эти отношения становятся важными в плане расширения сотрудничества в военной и военно-технической сферах. Первый заместитель министра обороны России, подчеркнув, что связи между Россией и Азербайджаном имеют исторические корни, а страны являются стратегическими партнерами, подчеркнул важность развития двусторонних отношений, организации и проведения взаимных встреч военных представителей. В завершение, говоря о значимости проведения Армейских международных игр-2019, Цаликов выразил глубокую признательность руководству Азербайджана за гостеприимство и организацию мероприятия на высоком уровне.

Азербайджан выиграл «Кубок моря — 2019»

В Баку завершились международные соревнования «Кубок моря — 2019», проводимые в рамках Международных армейских игр 2019 (АрМИ — 2019). Азербайджанская команда заняла первое место с 212 баллами, Россия — второе с 186 баллами, Казахстан — третье с 142 баллами, Иран — четвертое с 136 баллами. В ходе конкурса команды выполняли различные задания по этапам «Выполнение артиллерийских стрельб», «Борьба за живучесть корабля и спасательная подготовка» и «Морская подготовка». Отметим, что представители вооруженных сил Турции, Пакистана, Саудовской Аравии, Бахрейна и Объединенных Арабских Эмиратов приняли участие в конкурсе в качестве наблюдателей. Прибывшие для участия в «Кубке моря — 2019» малые артиллерийские корабли «Махачкала» и «Волгодонск» Каспийской флотилии ВМФ России и ракетные катера «Пейкан» и «Джовшан» ВМС Ирана покинули бакинский порт 16 августа.

Путин наградил Мехрибан Алиеву

Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву за заслуги в развитии и укреплении российско-азербайджанских отношений. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации России. «За заслуги в развитии и укреплении российско-азербайджанских отношений наградить орденом Дружбы Алиеву Мехрибан Арифовну — первого вице-президента Азербайджанской Республики, гражданку Азербайджанской Республики», — говорится в документе.

Баку представил военный корабль Tufan

На военной выставке в Баку, организованной в связи со 100-летием создания Государственной пограничной службы Азербайджана, был представлен корабль Tufan азербайджанского производства. Как сообщает Trend, сторожевое судно Tufan было передано пограничникам в 2019 году. Судно оснащено современным оборудованием и предназначено для защиты государственных границ. На борту есть артиллерийские и ракетные установки, катера для обеспечения быстрого движения. Также на корабле возможна посадка вертолета и разгрузка грузов. Была также представлена боевая машина ZТR 70s, которая обладает высокой маневренностью и предназначена для быстрой и безопасной транспортировки подразделений в места выполнения боевых задач. На башне установлены 14,5-миллиметровый КПВТ (крупнокалиберный пулемет Владимирова танковый) и 7,62-миллиметровый ПКТ (пулемет Калашникова танковый), которые способны уничтожить легкую бронетехнику и живую силу противника. За счет модернизации максимальная скорость бронемашины была увеличена с 80 до 120 километров в час.

Россия, Азербайджан и Иран договорились о единой энергосистеме

Россия, Азербайджан и Иран подписали соглашение о совместной разработке технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта соединения своих энергосистем. Об этом сообщает диспетчер энергосистемы РФ «Системный оператор». Соглашение было заключено 12 августа. Оно подразумевает совместную разработку технико-экономического обоснования проекта создания энергетического коридора «Север — Юг» между энергосистемами трех стран. С российской стороны участниками соглашения стали «Системный оператор» и «Россети». Со стороны Азербайджана и Ирана в нем участвуют «Азерэнержи» и иранская управляющая компания по электрогенерации, передаче и дистрибьюции Tavanir. «В рамках разработки ТЭО планируется изучение технических и экономических аспектов различных условий соединения энергосистем России, Азербайджана и Ирана, а также исследование возможности передачи электроэнергии по электрическим магистралям стран-участниц соглашения, в том числе с учетом поэтапного увеличения объемов электропередачи. В результате исследования будут определены требования к системам релейной защиты и противоаварийной автоматики, системам мониторинга запасов устойчивости, системам связи и обмена телеметрической информацией, а также технические мероприятия, подлежащие реализации в энергосистемах России, Азербайджана и Ирана», — говорится в сообщении. По данным АО «СО ЕЭС», на основе комплексного анализа текущего состояния и перспектив развития энергосистем трех стран, а также их связей с энергосистемами соседних стран, будет произведена оценка экономической целесообразности соединения энергосистем стран-участниц соглашения, а также эффективности различных способов реализации энергетического коридора «Север — Юг». «Для проведения исследований стороны предоставят разработчику ТЭО всю необходимую информацию, в том числе данные о параметрах электростанций, электрических сетей, систем регулирования и противоаварийной автоматики, систем передачи телеметрической информации, нагрузке потребителей. Заказчиком проекта технико-экономического обоснования выступит компания «ТАВАНИР», которая по согласованию с ПАО «Россети» и ОАО «Азерэнержи» определит разработчика ТЭО из числа компаний, имеющих соответствующий опыт проведения подобных работ в сфере электроэнергетики. Разработку технико-экономического обоснования проекта соединения энергосистем планируется выполнить в течение одного года», — говорится в сообщении.

Товарооборот между Азербайджаном и Ираном вырос в 2,2 раза

За первые шесть месяцев 2019 года товарооборот между Азербайджаном и Ираном вырос в 2,2 раза. Об этом сказал министр экономики и финансов Ирана Фархад Дежпесенд, передает Trend. По его словам, за полугодие выросло число иранских предприятий, которые работают в Азербайджане. «Сегодня в Азербайджане функционирует уже 1371 иранская компания», — сказал министр. Дежпесенд отметил, что Нефтчалах продолжает работу совместный ирано-азербайджанский завод по производству автомобилей, продукция которого реализуется как на внутреннем рынке, так и на экспорт. В Пираллахинском парке высоких технологий продолжается строительство фармацевтического завода. Министр добавил, что Иран и Азербайджан — это две соседние и дружественные страны, которые активно сотрудничают в сфере транспорта, энергетики и сельского хозяйства. Как ранее заявил глава Азербайджано-иранской торговой палаты Хосейн Восуги-Ирани, в прошлом году товарооборот между двумя странами составил около 440 миллионов долларов, в этом году прогнозируется на уровне 600 миллионов долларов.

Численность населения Азербайджана перевалила за 10 млн

С начала 2019 года численность населения Азербайджана увеличилась на 38 118 человек или на 0,4%, составив 10 019 575 человек по состоянию на первое июля, сообщает Госкомстат. 52,8% от общей численности населения составляют городские жители, 47,2% — сельские. 49,9% из них мужчины, 50,1% — женщины.