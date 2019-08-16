Вашингтон, , 21:32 — REGNUM

Лидеры демократов и республиканцев в Конгрессе США поддерживают сделку по продаже Тайваню истребителей F-16, 16 августа передаёт агентство Reuters.

Истребитель F-16

В поддержку сделки на $8 млрд высказались сенаторы Джим Риш, Марко Рубио и Тед Круз, члены палаты представителей Элиот Маккол и Майкл Маккол.

Ранее Китай заявлял о введении санкций против иностранных компаний, продающих оружие Тайваню. Пекин считает Тайвань своей территорией.

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