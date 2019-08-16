Санкт-Петербург, , 21:38 — REGNUM

Кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от КПРФ, депутат Госдумы Владимир Бортко выдал рецепт наполнения бюджета Северной столицы, и первым пунктом там значилась борьба с казнокрадством.

Владимир Бортко Council.gov.ru

Такую позицию он озвучил в ходе второго раунда теледебатов, на которых также присутствовали кандидаты Михаил Амосов («Гражданская платформа») и Надежда Тихонова («Справедливая Россия»). Врио губернатора, самовыдвиженец Александр Беглов в этот раз не пришел, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Как же наполнить наш бюджет? Ну, во-первых, естественно, не воровать. У нас бюджет вроде в районе 650 миллиардов…» — начал Владимир Бортко.

«640», — поправил его Михаил Амосов.

«Ну 640, разница небольшая. Тем не менее, если не воровать, то и этого бюджета бы хватило. Тем не менее, наполнять его надо», — считает Бортко.

Заметим, ранее врио губернатора Александр Беглов поставил перед городской властью задачу довести петербургский бюджет до 1 трлн рублей в год к 2024 году.

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Владимир Бортко предложил свой вариант решения проблемы. Он указал, что два его соперника — Амосов и Тихонова — являются сторонниками либеральной экономической модели. Он же предлагает «другую».

Среди источников насыщения бюджета Петербурга коммунист предложил сосредоточиться на «заказах из центра», «вспомнить про порт», который во времена Советского Союза наполнял городскую казну на 20%, а также восстановить все ПТУ, иначе на промышленных предприятиях города некому будет работать. Всем этим вполне мог бы заняться губернатор, полагает Бортко, в том числе выбивать эти самые «заказы из центра».

Кроме того, объем субсидий из федеральной казны для Северной столицы его тоже не устраивает.

«Самое интересное: из федерального бюджета на 2019 год выделено Петербургу трансфертов, субсидий и тому подобного — 13,532 млрд рублей. Это примерно уровень Псковской области, я вас поздравляю», — сказал Владимир Бортко.

Для реализации национальных проектов, о которых говорил президент Владимир Путин, Петербург тоже получил всего 0,7% от общего бюджета, выделенного на их реализацию по стране.

«Как? А где же губернатор? Он же не поехал к Владимиру Владимировичу и не спросил: «Владимир Владимирович, 0,7%, ну что же это, для второго города-то, который загибается сейчас — это как?» — возмутился депутат-коммунист.

Кроме того, пора Петербургу привлекать и иностранные инвестиции, для чего, по замыслу Бортко, губернатору Северной столицы придется воздействовать и на работу МИДа.

«Необходимы инвестиции из-за рубежа обязательно, нужно немножко посмотреть, извините, внешнюю политику. И такие страны, как Финляндия, Швеция, ФРГ, с которыми живем через море, рядом тут у нас, нужно приложить все усилия, в том числе и губернатор города тут может влиять, чтобы получить инвестиции оттуда», — подчеркнул кандидат Владимир Бортко.

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