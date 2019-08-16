Донецк, , 20:49 — REGNUM

Окраина Горловки в Донецкой Народной Республике вечером 16 августа подверглась обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Как уточняется, в 18:15 был зафиксирован обстрел в направлении населённого пункта Доломитное, всего с украинской стороны было выпущено 12 мин калибром 120 миллиметров.

Напомним, что накануне обстрелам со стороны ВСУ подвергся посёлок Зайцево на севере Горловки, в результате чего мирный житель получил ранения в голову, руку и ногу.

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