Киев, , 20:40 — REGNUM

Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело в отношении руководителя Службы безопасности Василия Грицака, передаёт 16 августа «Украинская правда».

Как сообщается, досудебное расследование в отношении Грицака и других должностными лиц правоохранительных органов Украины было внесено в единый реестр дел ещё 8 августа.

Из документа следует, что фигуранты дела подозреваются в «искусственном создании доказательств обвинения и других фальсификациях» в ходе уголовного расследования с целью привлечения к ответственности заведомо невиновного.

Помимо главы СБУ по делу проходят его первый заместитель, а также сотрудники прокуратуры и руководство следственного управления Национальной полиции Волынской области. Уточняется, что официальные обвинения фигурантам дела пока не предъявлены.