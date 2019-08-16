Ашхабад, , 20:05 — REGNUM

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов провел переговоры с министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым, прибывшим в Ашхабад с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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Туркменский лидер обсудил с главой узбекского внешнеполитического ведомства текущее состояние и перспективы сотрудничества Узбекистана и Туркмении в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и иных сферах.

Глава МИДа отметил, что Туркмения неизменно демонстрирует ответственный подход к вопросам международного сотрудничества, о чем свидетельствует успешно проведенный 12 августа первый Каспийский экономический форум.

«Участие в этом мероприятии представителей не только прикаспийских стран, но и других государств свидетельствует о высоком международном авторитете туркменского лидера и актуальности выдвигаемых президентом Бердымухамедовым инициатив», — сказал он.

В свою очередь президент Туркмении выразил удовлетворение поступательной динамикой туркмено-узбекского партнерства, в том числе в рамках крупнейших международных организаций и региональных структур.

Глава государства и его гость подтвердили заинтересованность в диверсификации партнерства между Туркменией и Узбекистаном, отметив при этом положительную роль участия в этом процессе межправительственной туркмено-узбекской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.