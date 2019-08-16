Астрахань, , 19:44 — REGNUM

В Астраханской области в суд передано уголовное дело в отношении бывшего главы Наримановского района. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, чиновник в 2016 году подписал разрешение на ввод в эксплуатацию жилого дома на улице 2-й Степной в посёлке Буруны, но здание не соответствовало проектной документации. Федеральному бюджету был причинён ущерб на сумму более миллиона рублей.

В отношении главы района было возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Расследование завершено, дело с обвинительным заключением отправилось в Наримановский районный суд Астраханской области для рассмотрения по существу.

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