Челябинск, , 19:27 — REGNUM

В правительстве Челябинской области произошли кадровые перестановки. Замминистра сельского хозяйства региона Валентина Писарева уволена с должности, а Иван Белавкин назначен на пост первого замминистра строительства и инфраструктуры.

Основанием для ухода Писаревой является её инициатива. Контракт с ней расторгнут со 2 сентября. Пока она остаётся в этой должности.

Иван Белавкин уже официально является первым замминистра. По данным местных СМИ, на госслужбе он не новичок — в системе правительства региона работает на разных должностях со второй половины 19 990-х годов.