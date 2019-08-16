Сухум, , 19:27 — REGNUM

16 августа в заседании Кабинета министров Абхазии с участием российских представителей обсуждались перспективы развития морского сообщения между Абхазией и Россией. В частности, был рассмотрен вопрос о рейсах круизного лайнера «Князь Владимир» из Крыма в Сухумский порт, сообщает пресс-служба правительства Абхазии.

Круизный лайнер «Князь Владимир»

По словам генерального директора ООО «Черноморские круизы» Виктора Глуховщенко, на 2020 год с мая по сентябрь компанией запланировано не менее 5 рейсов круизного. Глуховщенко указал, что часть билетов на данный момент уже реализована. В августе лайнер осуществит первый заход в Сухумскую бухту, в октябре произойдет тестовое прибытие судна со швартовкой в сухумском порту с целью расчета буксирных операций.

Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба заявил, что обеспечение безопасности и комфорта туристов, приобретающих круизный билет до Сухума, должно стать главной целью межведомственного сотрудничества Абхазии и России по организации морского сообщения.

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