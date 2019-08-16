Санкт-Петербург, , 19:29 — REGNUM

В Петербурге на новой станции метро «Проспект Славы» Фрунзенского радиуса, который должен быть запущен в начале сентября, ведется обкатка восьми эскалаторов.

«Они должны без остановки отработать 48 часов. Завтра к вечеру это испытание будет пройдено. Механизмы работают без сбоев», — сообщили 16 августа в аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга Эдуарда Батанова, курирующего строительство метро.

На еще одной новой станции — «Дунайской», где установлено 12 эскалаторов, их обкатка начнется в воскресенье, 18 августа.

На станциях Фрунзенского радиуса продолжается пуско-наладка оборудования и различных технологических систем, тестируется подъемно-транспортное, вентиляционное оборудование, системы связи и транспортной безопасности, идет процесс ввода в эксплуатацию инженерных сетей.

Облицовка вестибюлей и подземных залов закончена, идет установка турникектов и оборудования кассовых залов.

Наверху в районе новых станций продолжается благоустройство территорий.

Открытие новых станций Фрунзенского радиуса на пятой ветке подземки — «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары — переносят уже не первый год. «Метрострой» обещает успеть сдать станции в эксплуатацию к началу сентября 2019 года.

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