Сухум, , 19:14 — REGNUM

16 августа в Кабинете министров Абхазии состоялось заседание с участием представителей российской стороны. Заседание было посвящено вопросам организации регулярного круизного сообщения на Чёрном море между портами Абхазии и России, сообщает пресс-служба правительства Абхазии.

Открывая заседание, глава правительства Абхазии Валерий Бганба указал, что сторонам необходимо ускорить реализацию соглашения, заключенного между Абхазией и Россией 15 февраля 2019 года, согласно которому между государствами возобновляется круизное сообщение. 3 августа сторонами была подписана дорожная карта, в которой оговаривается объем работ и мероприятий, которые необходимо осуществить в рамках реализации соглашения.

В заседании обсуждались вопросы, связанные с оптимизацией процесса паспортного контроля лиц, прибывающих на судне. Было решено, что паспортный контроль должен осуществляться не более получаса после швартовки судна к причалу в Сухуме. Обсуждалась также возможность оформления и выдачи визы абхазской стороной иностранному гражданину, приобретшему единый круизный билет на лайнер «Князь Владимир». По этому вопросу министр иностранных дел Абхазии Даур Кове заверил, что консульский департамент внешнеполитического ведомства готов осуществлять выдачу виз на борту судна.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 16 августа также состоялась встреча президента Абхазии Рауля Хаджимбы с заместителем руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта России Захарием Джиоевым. Во время встречи обсуждались вопросы установления регулярного пассажирского сообщения между портами Абхазии и России.

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