Донецк, , 18:49 — REGNUM

В Донецкой Народной Республике три человека погибли и ещё двое получили ранения за неделю в результате обстрелов со стороны Украины. Об этом сообщили 16 августа в аппарате уполномоченного по правам человека в ДНР.

Украинские боевики

Как уточняется, за период с 9 по 15 августа на территории республики погибли трое военнослужащих, ранения получили один мирный житель и ещё один военнослужащий.

Всего с начала 2019 года, по данным аппарата омбудсмена, в ДНР в результате обстрелов с украинской стороны погибли 119 человек, в том числе восемь гражданских лиц, ранения получили 144 человека, 29 из которых — гражданские лица.

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