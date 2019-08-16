Сухум, , 18:46 — REGNUM

16 августа в Сухуме состоялась встреча президента Абхазии Рауля Хаджимбы с заместителем руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта России Захарием Джиоевым, сообщает пресс-служба президента Абхазии.

В ходе встречи обсуждались вопросыустановления регулярного пассажирского сообщения между портами Абхазии и России. Хаджимба отметил, что значительная часть первоначальных необходимых работ, связанных с бухтой в Абхазии, уже выполнена. Как сообщил Джиоев, главная цель его приезда — убедиться, что все готово к тестовому заходу: «Мы рассчитываем, что в октябре этот заход уже случится. Понятно, что он пока будет без пассажиров, мы отработаем все технические вопросы, и, соответственно, со следующего года уже организуем рейсы на постоянной основе».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 6 августа в Сочи состоялась встреча Владимира Путина и Рауля Хаджимбы. Главы стран обсуждали перспективы расширения двустороннего социально-экономического сотрудничества.