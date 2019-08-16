Бишкек, , 18:29 — REGNUM

Вице-премьер-министр Киргизии Жениш Разаков подал в суд иск против газеты «Азия Ньюс», пишет «24.kg» со ссылкой на информацию, полученную в аппарате правительства республики.

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Высокопоставленный киргизский чиновник хочет отсудить у издания 10 млн сомов (9,4 млн рублей) в качестве компенсации за урон, нанесенный его чести, достоинству и репутации.

Поводом для судебного иска стала публикация о том, что вице-премьер Жениш Разаков якобы был завербован спецслужбами Таджикистана.

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