Бишкек, , 18:28 — REGNUM

Военная прокуратура вручила бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву постановление о подозрении в совершении экс-главой государства еще двух преступлений. Об этом сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры республики.

Против Атамбаева возбуждено уголовное дело по факту сговора с должностными лицами Фрунзенского лесного хозяйства и государственного регистра, в результате которых экс-президент расширил полученный им в собственность земельный участок корпорации «Дастан» площадью в 2,7 га, расположенный в селе Кой-Таш.

Еще одно дело в отношении бывшего главы государства возбудили по факту создания Атамбаевым устойчивой коррупционной группы совместно с экс-мэром киргизской столицы Албеком Ибраимовым и другими должностными лицами ТНК «Дастан», в результате чего экс-президент Киргизии незаконно завладел стратегическим объектом — земельным участком и имуществом расположенного на нем культурно-оздоровительного комплекса в селе Кой-Таш.

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