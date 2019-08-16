Гонконг, Китай, , 18:27 — REGNUM

В Гонконге протестующие разблокировали ранее заблокированные ими улицы в центре города. Об этом сегодня, 16 августа, сообщает РИА Новости.

Напомним, что сегодня в Гонконге прошла очередная акция протеста против закона об экстрадиции и за сохранение автономии города от континентального Китая.

Акции протеста началась в парке Чартер-Гарден, но затем протестующие заблокировали ряд улиц в центре Гонконга.

Они сидели прямо на асфальте и скандировали лозунги. При этом присутствия сотрудников полиции не наблюдалось.

Посидев так какое-то время, протестующие разошлись. Движение по дорогам восстановлено.