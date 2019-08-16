Гонконг, Китай, 16 августа 2019, 18:27 — REGNUM
В Гонконге протестующие разблокировали ранее заблокированные ими улицы в центре города. Об этом сегодня, 16 августа, сообщает РИА Новости.
Напомним, что сегодня в Гонконге прошла очередная акция протеста против закона об экстрадиции и за сохранение автономии города от континентального Китая.
Акции протеста началась в парке Чартер-Гарден, но затем протестующие заблокировали ряд улиц в центре Гонконга.
Они сидели прямо на асфальте и скандировали лозунги. При этом присутствия сотрудников полиции не наблюдалось.
Посидев так какое-то время, протестующие разошлись. Движение по дорогам восстановлено.