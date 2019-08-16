Киев, , 18:23 — REGNUM

Новым премьер-министром Украины должен стать человек, преданный государству и разделяющий взгляды президента Владимира Зеленского.

Об этом 16 августа заявил в эфире одного из украинских телеканалов экс-премьер-министр Украины Валерий Пустовойтенко.

«Мне очень стыдно, что сегодня у нас в правительстве нет людей, которые бы были тесно связаны с нашими гражданами. Мне бы хотелось, чтобы правительство сформировали на базе тех ученых и тех специалистов, которые сегодня есть… Премьер-министром должен стать человек, преданный нашему государству. У него должна быть полная консолидация с президентом Украины. Каждый министр будет и должен нести ответственность за дальнейшее развитие того направления, на котором он будет работать», — сказал Пустовойтенко.

При этом он считает, что президенту Зеленскому нельзя назначать Руслана Рябошапку на пост генерального прокурора, поскольку он «не работал в системе» ГПУ.

«Есть закон о Генеральной прокуратуре, он должен действовать согласно законодательного акта. К сожалению, кого бы сегодня не взяли и не назначили — фактически ни у кого нет опыта работы в исполнительной власти. Это очень плохо. Мы должны при новой власти восстановить систему подготовки кадров в Академии государственного управления», — добавил Пустовойтенко.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что в президентской команде фаворитами на пост премьер-министра являются исполнительный директор компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко и заместитель председателя Офиса президента по экономическим вопросам Алексей Гончарук.

Также в команде Зеленского неоднократно заявляли, что новым Генпрокурорм страны может стать Руслан Рябошапка — бывший заместительминистра юстиции Украины и бывший член Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.