Гонконг, Китай, , 17:59 — REGNUM

Протестующие в Гонконге заблокировали несколько дорог, устроив сидячую забастовку. Об этом сегодня, 16 августа, сообщают местные СМИ.

Сегодня в Гонконге около 20:00 по местному времени (около 15:00 по московскому времени) в парке Чатер-Гарден началась очередная акция протеста против законопроекта об экстрадиции.

Через некоторое время несколько сотен протестующих с плакатами оккупировали дороги, прилегающие к парку и станции метров «Центральная».

Движение по дорогам прекращено — демонстранты сидят на них и скандируют лозунги.

Напомним, протесты в Гонконге начались в июне 2019 года после того, как власти автономии решили принять закон об экстрадиции, что позволило бы выдавать подозреваемых материковому Китаю. Но в городе начались массовые протесты, что привело к отказу властей от обсуждения данного законопроекта. Но протесты продолжились и их участники требует, чтобы автономия Гонконга не ущемлялась Пекином.