Астрахань, , 17:57 — REGNUM

В Астрахани направлено в суд уголовное дело в отношении начальника отдела по работе с населением администрации Кировского района. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Чиновник обвиняется в превышении должностных полномочий. По версии следствия, с 2012 года по 16 июля 2019 года не принял мер по установлению факта несоответствия жилого дома санитарным и техническим нормам. Дом на пересечении улиц Лычманова и Джалиля также не обследовали для признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, хотя обращения от его жильцов поступали неоднократно. В итоге дом до сих пор не включён ни в одну программу.

Расследование уголовного дела завершено, рассматривать его будет Кировский районный суд Астрахани.

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