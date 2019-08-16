Москва, , 17:42 — REGNUM

Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова ответила на слова советника президента США Джона Болтона о том, что Россия якобы украла технологии гиперзвукового оружия у Соединённых Штатов. Соответствующее сообщение она опубликовал она своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, что в эфире радиостанции «Голос Америки» Болтон заявил, что Россия тратит достаточно средств на оборону, в том числе и на гиперзвуковые летательные аппараты и гиперзвуковые крылатые ракеты, которые якобы «в значительной степени украденные из американских технологий».

Захарова предложила на досуге посчитать, сколько и каких технологий США украли у других стран мира.

Также она напомнила Болтону о воровстве властями США российской дипломатической собственности.

Так, Вашингтон фактически украл у России здания генерального консульства и резиденции генерального консула в Сан-Франциско, здание торгового представительства России в Вашингтоне, резиденцию генерального консула в Сиэтле, а также два российских дипломатически объекта в Мэриленде и Нью-Йорке.

Кроме того, Вашингтон ворует российских граждан в третьих странах.

«Или это было не воровство, мистер Болтон? Тогда отдавайте», — пишет Захарова.