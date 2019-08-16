Москва, , 17:50 — REGNUM

Украинская элита, которая была отодвинута от власти в результате выборов, продолжит устраивать провокации, считает депутат Госдумы РФ Леонид Калашников (КПРФ). Об этом он заявил 16 августа в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя отставку представителя Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трёхсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Романа Бессмертного, а также его призывы вывести Украину из Минских соглашений после гибели трех военнослужащих ВСУ на Юго-Востоке Украины.

«Бессмертный, я думаю, сказал то, что на уме у той элиты, которую народ убрал сейчас с помощью выборов с этой политической арены, — сказал Калашников. — Но они будут провоцировать дальше. По сути это провокация. Он сказал: «надо было воспользоваться тем, что люди погибли» и ответить и выйти из Минских соглашений. Вот что на языке у Бессмертного».

При этом депутат отметил, что Минское соглашение состоит из многих пунктов, и Киев мог бы выполнить хотя бы основные — например отвести войска, причем не только от одной станицы.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал документ об отстранении от исполнения обязанностей представителя Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трёхсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Романа Бессмертного. Отметим также, что ранее в начале августа Бессмертный заявил, что, по его мнению, «нужно заявить о прекращении Украиной работы в минском формате до встречи лидеров «нормандской четверки».

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