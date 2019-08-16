Лондон, , 17:19 — REGNUM

«Предложение лидера лейбористской партии Джереми Корбина вынести вотум недоверия премьер-министру [Великобритании] Борису Джонсону в обмен на то, что сам Корбин «временно» окажется на Downing street, было принято с осторожностью теми, кто должен был бы в теории его поддержать: в лучшем случае они предложили его выслушать», — сообщает сегодня, 16 августа, испанское издание ABC.

«У этого правительства нет полномочий проводить Брексит без соглашения, референдум 2016 года не дал полномочий кому-либо на отсутствие соглашения», — заявил Корбин в своем послании к другим партиям, в котором уведомил, что вынесет вотум недоверия «при первой же возможности, когда будут шансы на успех». Глава лейбористов также уточнил, что если парламент примет вотум, он сам, как лидер оппозиции, станет искать доверия Палаты общин, чтобы возглавить «временное правительство, строго ограниченное по сроку полномочий, целью которого будет провести генеральные выборы и добиться необходимого продления 50-й статьи».

«На этих генеральных выборах лейбористы гарантируют открытое голосование за срок выхода из Европейского союза, в том числе за возможность остаться в блоке», — объявил Корбин. Неупорядоченный Брексит, по его словам, был бы «глубоко пагубным» событием.