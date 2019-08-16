Москва, , 17:15 — REGNUM

Зарегистрированные кандидаты в депутаты Московской городской думы, которым для допуска к участию в выборах было необходимо собрать подписи избирателей, назвали условием достижения этой цели кропотливую работу своих штабов.

В частности, самовыдвиженец Евгений Нифантьев, который баллотируется по округу №1, рассказал «Независимой газете», что 5−6 тысяч подписей вообще не могут быть чем-то невыполнимым для кандидата, претендующего на голоса более 20 тысяч человек — именно столько, по его подсчётам, необходимо для победы на выборах. Однако, отметил он, на одних только пикетах подписи не соберёшь. «Я сам стоял в пикетах, ходил по квартирам, я на собственном опыте понял, какой это труд. На сбор 10 подписей уходит полтора часа — в этом убедился лично», — рассказал Нифантьев.

При этом кандидат выразил уверенность, что отменять подписной фильтр нельзя. «Москва очень умный и требовательный город. Здесь никто не поставит подпись за вас лишь потому, что вы красиво улыбаетесь. Пройти сложно. Но я считаю, что подобный фильтр необходим. Он предотвращает девальвацию городских выборов. Избиратель не должен получать на руки рулон бумаги с сотней кандидатов», — заявил Евгений Нифантьев.

Кандидат от непарламентской партии «Коммунисты России» Денис Зоммер также назвал реальным сбор достоверных подписей для регистрации на выборы. Сотрудники его штаба для этого «работали от двери к двери», на железнодорожных платформах и у станции метро. «Да, это очень кропотливая работа, требующая крепких нервов. Но если есть цель — выполнимая. Всего мы собрали более 5 тысяч подписей», — сообщил Зоммер «Аргументам и фактам».

В ходе подписной кампании на Зоммера работало 19 зарегистрированных «сборщиков». «Были люди разных возрастов — наши сторонники. К делу подошли очень ответственно, потому и процент брака не превысил 7%», — сказал он. Перед сдачей в избирком подписные листы прошли внутрипартийную «фильтрацию», а в самой избирательной комиссии помимо её членов подписи проверяли графологи. «Отсев в избиркоме был, но не тотальный, что позволило и мне, и другим нашим товарищам быть зарегистрированными в качестве кандидатов», — сообщил представитель «Коммунистов России».

Напомним, что на выборы в Мосгордуму зарегистрированы 233 кандидата, из них 171 — от трёх парламентских («Единая Россия» не участвует в выборах) и шести непарламентских партий, 62 — самовыдвиженца. Отказано в регистрации 57 кандидатам (почти вдвое меньше, чем в 2014 году). Причиной отказа стали выявленные нарушения в подписных листах, в том числе — использование данных умерших людей. Абсолютным рекордсменом по таким нарушениям стал Иван Кульнев, предоставивший «подписи» 70 «мёртвых душ».

Незарегистрированный кандидат Любовь Соболь, в чьих подписях также были выявлены «мёртвые души», при этом отказалась подать в Следственный комитет заявление с просьбой провести расследование по факту подделки подписей. Она заявила, что собрать необходимое количество достоверных подписей ей мешали провокаторы, забрасывавшие её пикеты фекалиями.

Группа незарегистрированных кандидатов организовала серию митингов и шествий в центре Москвы, требуя от ЦИК нарушить закон и допустить их до выборов без учёта проверки подписей. Последняя акция прошла 10 августа на проспекте Сахарова в формате концерта-митинга с участием рэперов. Акция была согласована мэрией Москвы, её посетили, по данным МВД, 20 тысяч человек, а по американской системе подсчёта численности мероприятий — 25 тысяч без учёта сотрудников полиции.