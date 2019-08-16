* талибов — запрещённая в России организация

Кветта, Пакистан, , 17:13 — REGNUM

В числе четырех человек, погибших от взрыва в пакистанской мечети, был брат главаря афганских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 16 августа передает агентство Reuters.

Погибшим является Хафиз Ахмадулла, младший брат эмира движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Хайбатуллы Ахундзада.

Теракт в мечети произошел в провинции Белуджистан, в 25 километрах от Кветты. В районе действуют как исламистские группировки, так и отряды сепаратистов-белуджей.

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