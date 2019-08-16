Москва, , 17:12 — REGNUM

Москва направила официальные приглашения зарубежным лидерам на празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом 16 августа сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

В частности, по его словам, приглашения были направлены президенту США Дональду Трампу, лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну, премьер-министру Великобритании Борису Джонсону.

Намерение принять участие в торжественных мероприятиях в Москве уже подтвердил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщил также Ушаков.

Напомним, в конце июня президент России Владимир Путин лично пригласил американского коллегу Доналдьа Трампа посетить празднование Дня Победы в Москве во время встречи с ним на полях саммита G20 в японской Осаке.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков позднее сообщал, что американский лидер «эмоционально» отреагировал на приглашение и подчеркнул необходимость «ещё раз показать всем исторические союзнические отношения между Америкой и Россией».

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