Копенгаген, , 16:55 — REGNUM

Депутаты парламента Дании крайне негативно отнеслись к появившимся в средствах массовой информации публикациям о желании президента США Дональда Трампа купить крупнейший остров в мире, который принадлежит Дании — Гренландию. Об этом сегодня, 16 августа, пишет The Independent.

Напомним, что американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники написала, что Трамп высказал идею купить у Дании остров Гренландия.

Датские парламентарии считают, что такие предложения попросту неуместны.

Представить Датской народной партии Сёрен Йесперсен заявил, что если Трамп серьезно думает о покупке Гренландии, то он сошел с ума.

«Если Трамп действительно рассматривает это, тогда это последнее доказательство, что он сошёл с ума», — сказал депутат.

Он подчеркнул, что мысль о продаже Данией 50 тыс. своих же граждан США, которые сейчас населяют Гренландию — это совершенно нелепо.

Бывший премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен на своей странице в сети микроблогов Twitter написал, что желание Трампа купить Гренландию, скорее всего, является первоапрельской шуткой, хотя на дворе август.

Бывший министр иностранных дел Дании Мартин Лидегаард заявил, что торговать землями, на которых живут твои сограждане в первой четверти XXI века совершенно невозможно.

«Мы говорим о живых людях, и вы не можете просто так продать Гренландию, как в колониальные времена». — сказал он.