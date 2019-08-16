Рим, , 16:53 — REGNUM

«Мигранты, застрявшие на борту Open Arms вот уже на 14 дней, могут рассчитывать как минимум на шесть европейских стран, готовых их разместить, — пишет сегодня, 16 августа, испанское издание El Pais. — Однако даже этого предложения в четверг оказалось недостаточно, чтобы Италия позволила пришвартоваться судну под испанским флагом, которое находится вблизи порта итальянского острова Лампедуза в ожидании окончательного распоряжения, которое урегулирует кризис».

В четверг, 15 августа, такого распоряжения не последовало. Чтобы увеличить давление на того, кто ответственен за закрытие итальянских портов — министра внутренних дел Маттео Сальвини — глава правительства Джузеппе Конте распространил новость о том, что Испания, Португалия, Франция, Германия, Румыния и Люксембург примут участие в распределении спасенных мигрантов. Ряд других европейских государств сейчас рассматривает возможность присоединиться к этому решению, как поясняют правительственные источники. Переговорами на этот счет неформально руководит Европейская комиссия.

Схема размещения мигрантов по разным странам должна приблизить решение проблемы Open Arms. Судно оказалось в подвешенном положении после отказа ближайших к нему европейских портов (Италии и Мальты) позволить ему причалить. На его борту находятся 138 иностранных граждан, плывших из Ливии, спасенных после кораблекрушения в открытом море. Когда судно вошло в итальянские воды, их было 147, но в четверг вечером девятерых эвакуировали (пятерых больных и их сопровождающих). Остальные по-прежнему не знают, что с ними будет.