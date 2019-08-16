Буэнос-Айрес, , 16:51 — REGNUM

«Аргентинцы кожей чувствуют неизбежность глобального кризиса, — пишет испанское издание El Pais. — Это ощущение почти неуловимо, волна беспокойства, которая пробегает по всему телу и намекает, что что-то пойдет не так после любого спокойного дня. Беспокойство понемногу растет, чтобы сначала превратиться в тревогу, а потом — в болезненное раздражение. И реальность в конце концов дает для этого повод. На этот раз по коже у людей бегают мурашки, все внимательно следят за приближением нового краха. На улицах Буэнос-Айреса пахнет кризисом».

Предварительные выборы в воскресенье, принесшие социалисту Альберто Фернандесу уверенную победу над либералом Маурисио Макри, породили самые мрачные прогнозы. Песо рухнуло почти на 30% с понедельника, а биржа потеряла всего за один день 38% — второй по величине обвал в рыночной истории. Политический тупик — с президентом без власти и победителем, который должен подтвердить свой статус в октябре, — еще больше усложняет ситуацию. «Что делать аргентинцам перед лицом катастрофы? То же, что и всегда, — держаться», — комментирует El Pais.

«Понедельник был бедствием, у нас за весь день было четыре продажи», — рассказал корреспонденту издания Карлос Гутьеррес из зоомагазина в Villa Urquiza — районе для среднего класса в Буэнос-Айресе. Во вторник Гутьеррес получил сообщение от одного из своих поставщиков: «В связи с увеличением стоимости доллара мы вынуждены с этого дня повысить цены на 15%». А другой поставщик предупредил, что из-за «неопределенности» решил приостановить продажи на неделю.