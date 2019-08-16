Астрахань, , 16:50 — REGNUM

В Астраханской области в суд направлено уголовное дело в отношении главы администрации муниципального образования «Астраханский сельсовет». Об этом сообщила преес-служба областной администрации.

По версии следствия, экс-глава администрации в 2015 году подписал акты о приёме работ по строительству многоквартирного дома в посёлке Буруны. Однако фактически работы не были выполнены, и федеральному бюджету был причинён материальный ущерб в размере более 1,1 млн.

Бывший глава сельсовета обвиняется по статье «Совершение главой органа местного самоуправления действий, явно выходящих за пределы его полномочий». Дело передано в Наримановский районный суд Астраханской области.

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