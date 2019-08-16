Тбилиси, , 16:49 — REGNUM

Министерство иностранных дел Грузии сегодня, 16 августа, привезло представителей аккредитованного в стране дипломатического корпуса в село Гугутианткари Горийского муниципалитета и показало им возводимые в окрестностях этого села новые «искусственные заграждения».

Именно так грузинская сторона именует те пограничные сооружения, которые на границе с Грузией возводят власти Южной Осетии.

«Важно, чтобы весь мир своими глазами увидел не только последствия оккупации, но и то, какое влияние она оказывает на состояние безопасности и ухудшает положение каждой семьи», — заявил в селе Гугутианткари заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия.

По его словам, как только министерство получило информацию о возобновлении «оккупантскими силами» процесса «бордеризации», были задействованы соответствующие механизмы. В частности, заработала горячая линия, состоялась коммуникация с партнерскими странами, сопредседателями Женевских консультаций, которым была предоставлена исчерпывающая информация о происходящем.

Сообщения о возобновлении в окрестностях Гугутианткари процесса «бордеризации» грузинские СМИраспространили 14 августа, после чего специальные заявления сделали МИД и представители правительства Грузии. Они призвали Россию к прекращению «незаконных действий» и выполнению обязательств по соглашению о прекращении огня. Заявление в связи с событиями в Гугутианткари распространило и посольство США, которое обратилось к России с аналогичными призывами.