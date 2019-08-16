Пермь, , 16:52 — REGNUM

Законодательное собрание Пермского края 22 августа может утвердить расходы на обеспечение собственной деятельности на 2020−2023 годы, сообщает издание «Звезда».

Согласно пояснительной записке к проекту постановления «О бюджетной смете расходов на обеспечение деятельности Законодательного Собрания Пермского края на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» смета расходов на 2020 год запланирована в сумме 600 млн 588,8 тыс. рублей. Планируется сокращение сметы по сравнению с 2019 годом на 18 млн 828,8 тыс. рублей.

В частности, расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда сократят 146,2 тыс. рублей. По статье «Работы, услуги по содержанию имущества» расходы сокращены на 23 млн рублей в связи исключением расходов на ремонт помещений седьмого этажа, при этом одновременно предлагается увеличить затраты на ремонт помещения, выделенного для специальной документальной связи и режима секретности, ремонта кресел в зале заседаний на седьмом этаже, технического обслуживания оборудования зала заседаний Законодательного собрания и инженерных систем (системы охранной сигнализации, системы противодымной вентиляции и контроля огнезадерживающих клапанов, системы оповещения).

По статье «Прочие работы, услуги» предусмотрены расходы на проведение работ по разработке рабочих чертежей, техническому, авторскому надзору и научному руководству при осуществлении ремонта в сумме 250 тыс.рублей.

По статье «Увеличение стоимости основных средств» расходы увеличены на 3 млн 176,3 тыс. рублей в связи с оборудованием помещения, выделенного для специальной части, и приобретением двух наружных блоков для системы кондиционирования и вентиляции.

По статье «Увеличение стоимости мягкого инвентаря» предусмотрены расходы в сумме 680 тыс. рублей на приобретение газодымозащитных комплектов в связи с истечением срока годности.

Стоит отметить, что значительная часть расходов касается оплаты труда, социальных пособий и компенсационных выплат — почти 351,6 млн рублей. Транспортные услуги обойдутся в 64 млн рублей.