Керчь, Крым, , 16:41 — REGNUM

В рамках абхазского проекта «Возвращение имени» в Керчи в 2020 году планируется установка памятника жителям Абхазии, погибшим в Великой Отечественной войне, сообщает 16 августа АпсныПресс.

Автор и руководитель проекта «Возвращение имени» Григорий Скворцов отметил, что финансовые средства для поездки в Крым, сбора материалов были выделены руководством Абхазии. Скворцов пояснил, что идея установки памятника в Керчи возникла после того, как в ходе сбора материалов об участниках войны из Абхазии выяснилось, что именно на Керченском полуострове погибло больше всего абхазов.

Руководитель проекта совершил поездку в Крым, на основе найденных данных сделает доклад правительству Абхазии, после чего будет принято окончательное решение по установке памятника абхазам в Керчи.