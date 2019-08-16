Киев, , 16:40 — REGNUM

Депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Сергей Хлань готов подписаться под обращением в Конституционный суд, чтобы отменить ранее принятый силами Блока Порошенко закон о Государственном бюро расследований (ГБР).

Узы. Порошенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Соответствующее заявление Хлань сделал 16 августа в эфире одного из украинских телеканалов, комментируя информацию о том, что политическая сила готовит представление в КСУ, чтобы отменить закон о ГБР.

При этом он заявил, что в настоящий момент «не знает о таком представлении» в КСУ со стороны БПП.

«Но если меня попросят его подписать в ближайшее время, пока я действующий народный депутат — то я, наверное, его подпишу. Действительно, там есть спорный вопрос, что главу Государственного бюро расследований назначает президент. Это ошибка, за которую мы голосовали», — считает Хлань.

Он признал, что в БПП «недавно» увидели якобы ошибки в законе о ГБР, поскольку бюро «скрупулезно» расследует производства в отношении экс-президента Петра Порошенко.

По его словам, Порошенко является политиком, поэтому антикоррупционные органы не имеют права расследовать в отношении него уголовные производства и даже комментировать их.

«Любому президенту выгодно прямое подчинение Государственного бюро расследований и фактический отчет руководителя этого бюро. Он не просто обязан делать ежегодный отчет, еще он обязан информировать главу государства о любом деле, которое находится у него в расследовании. Эту норму нужно убирать, независимо от того, кто президент. ГБР должно быть независимой структурой», — подытожил Хлань.

ИА REGNUMнапоминает, что накануне украинские СМИ сообщили о том, что экс-президент УкраиныПетр Порошенко начал собиратьподписи уходящих депутатов из БПП под представлением, в котором он хочет признать неконституционным закон о Государственном бюро расследований, так как по Конституции президент не имеет полномочий назначить главу ГБР.

Позже эту информацию подтвердил директор ГБР Роман Труба:

«У Порошенко… считают, что президент не имел права делегировать своих представителей в конкурсную комиссию по избранию директора ГБР и его заместителей, а также назначать меня на должность», — заявил он.

СМИ уточняют, что по состоянию на 16 августа у инициаторов не хватает около половины из 45 подписей, необходимых для конституционного представления. Ряд соратников Порошенко уже публично заявили, что не будут подписывать обращение.

«Сейчас мы находимся уже в других реалиях электорального выбора, соответственно, где и какой закон подправлять, — должна разбираться новая Верховная Рада», — заявил депутат БПП Валерий Карпунцов.

В настоящий момент Порошенко фигурирует в 11 уголовных процессах, которые расследует ГБР. Бывший президент проходит по всем делам как свидетель, подозрений ему пока что не вручали.

13 августаПечерский районный суд Киева разрешил ГБР провести допрос Порошенко с применением полиграфа. Разрешение на допрос с применением детектора лжи дали в производстве относительно вероятного уклонения от уплаты налогов при покупке-продаже телеканала «Прямой».

Госбюро расследований было создано при президентстве Порошенко и начало полноценную работу в ноябре 2018 года. Ведомство расследует уголовные производства, в которых фигурируют правоохранители, судьи и высокопоставленные государственные служащие.