Киев, , 16:24 — REGNUM

В Донбассе при президенте Украины Владимире Зеленском произошли некоторые позитивные изменения, но «они не являются достаточными, чтобы эффективно противодействовать» России.

Владимир Зеленский President.gov.ua

Об этом 16 августа заявил в эфире одного из украинских телеканалов военный эксперт Владислав Селезнев, комментируя соответствующее заявление временного поверенного в делах США, руководителя американского посольства в Киеве Уильяма Тейлора.

«Приведу один небольшой пример… Что сделало государство, чтобы защитить интересы тех граждан Украины, которые вынуждены находиться на оккупированных территориях как на Донбассе и в Крыму? Что делает государство, чтобы защищать в судах имущественные интересы и моральные убытки наших граждан, которые пострадали?» — задался вопросами Селезнев.

По его словам, у Киева «есть большая проблема», потому что украинцы, которые живут в Донбассе и в Крыму «не имеют доступа к качественному контенту».

«Это приводит к тому, что у наших братьев украинцев происходит искажение восприятия реальности, поскольку российская пропагандистская машина действует эффективно. Её последствия мы ощущаем уже сейчас… Эффективные средства коммуникации должны быть. Но будет ли тот канал, о котором идет речь, эффективным — это должны изучать специалисты», — сказал Селезнев, комментируя инициативу Офиса президента создать русскоязычный телеканал.

Он также выразил мнение, что вопрос создания в Раде отдельного комитета по вопросам Донбасса «не является целесообразным, поскольку в таком случае из контекста выпадает вопрос Крыма».

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа Тейлор заявил, что после избрания Зеленского президентом Украины в Донбассе начали происходить положительные изменения.

«Что же изменилось при Зеленском? Первое — это изменение отношения к украинцам на оккупированных территориях, второе — новое стремление к двусторонним переговорам с РФ. И третье — новый уровень заинтересованности в благополучии людей по обе стороны линии разграничения», — сказал Тейлор в интервью изданию «Европейская правда».

При этом он отдельно отметил, что единственный человеком, «кто может остановить войну в Донбассе — это президент России Владимир Путин».