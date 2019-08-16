Ульяновск, , 16:19 — REGNUM

В Ульяновской области для участия в избирательной кампаний прошли регистрацию 180 кандидатов от восьми партий. Такие данные приводит ЦИК региона.

8 сентября 2019 года будет замещено 29 мандатов. На них претендовали 193 человека, из них 13 кандидатам было отказано в регистрации, в том числе одному члену КПРФ, остальные — самовыдвиженцы. По данным ведомства, два претендента не смогли собрать достаточного количества подписей, двое не представили пакета документы для регистрации, остальные девять заявителей добровольно сошли с предвыборной дистанции.

В результате бороться за вакантные места будут 180 кандидатов. Из них 55 самовыдвиженцев, по 28 кандидатов — от партий «Единая Россия», ЛДПР и КПРФ, 23 претендента представляют «Справедливую Россию», 15 человек выдвинуты от партии «Коммунисты России», по одному — от КПСС, «Родины» и «Гражданской платформы».

В регионе 8 сентября пройдут довыборы в городскую думу Ульяновска, а также повторные выборы депутатов различных поселений.