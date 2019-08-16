Псков, , 16:15 — REGNUM

Команда Министерства обороны Южной Осетии впервые принимает участие в Армейских международных играх (АрМИ-2019). Участники команды республики — курсанты Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова Алан Базаев и Арсен Тигиев заняли четвертое место в Пскове в конкурсе «Десантный взвод» в категории «Команды не в полном составе», сообщила 16 августа пресс-служба министерства обороны Южной Осетии.

Всего в конкурсе «Десантный взвод» принимала участие 21 команда, более 400 военнослужащих. В рамках конкурса бойцы продемонстрировали десантирование, марш-бросок на 10 км, преодоление препятствий, биатлон со стрельбой, гонку преследования на боевых машинах, ориентирование на местности и т.д. Команда из Южной Осетии также стала победителем в номинации «Сильные духом». Алан Базаев был признан лучшим стрелком в своей категории. Приказом министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу Алан Базаев и Арсен Тигиев были удостоены награждением медалью «За укрепление боевого содружества».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, пятые армейские международные игры (АрМИ-2019) проходят с 3 по 17 августа на 21 полигоне в 10 странах: России, Китае, Казахстане, Белоруссии, Иране, Азербайджане и Армении, Индии, Монголии и Узбекистане. Всего в рамках соревнований пройдет 32 конкурса по полевой, воздушной и морской армейской выучке, из которых пятнадцать на территории России.

В АрМИ — 2019 принимают участие 223 команды из 39 стран мира. Южная Осетия, Абхазия, Иордания, Камбоджа, Конго, Куба, Мали, Мозамбик, Шри-Ланка впервые участвуют в играх.

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