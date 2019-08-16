Липецк, , 16:08 — REGNUM

Депутат Государственной думы Александр Шерин (ЛДПР), представляющий Тамбовскую, Рязанскую и Липецкую области, подал в суд на липецкое ООО «Специализированный застройщик «Строймастер», сообщил портал LipetskNews.

Шерин потребовал признать не соответствующими действительности сведения из иска ООО «Строймастер», который компания ранее подала в отношении самого депутата из-за его поста в соцсети. От строительной фирмы Шерин хочет получить миллион рублей в качестве компенсации.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ООО «Строймастер» собиралось возвести жилой комплекс на проспекте Яблочкина в Липецке, однако местные жители были против. После акций протеста в дело вмешались областные власти, строительство было заморожено. После этого компания подала в суд на блогеров, которые прокомментировали скандал на своих страницах в соцсетях.

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