Севастополь, , 15:56 — REGNUM

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев пообещал разобраться со скандальной стройкой на территории парка, которая ранее вызвала конфликт между жителями и департаментом имущественных и земельных отношений (ДИЗО) в переписке с севастопольцем. Соответствующее обращение к жителям Развожаев опубликовал на своей странице в «Инстаграме».

Он подтвердил, что договор аренды с предпринимателем на данный участок парка по ул. Вакуленчука, был заключен при Украине, но вот разрешение на строительство почему-то дали уже этой весной. «Когда вернусь из командировки, разберусь с ситуацией с парком», — пообещал Михаил Развожаев, работающий в эти дни в Москве по вопросам участия Севастополя в федеральных целевых программах.

Резонансный конфликт произошёл на официальной странице ДИЗО в «ВКонтакте», где в ответ на вопросы горожанина о правомочности застройки сквера по заключённому ещё по украинским законам договору, неназванный сотрудник департамента обвинил жителя в глупости. «Вы просто глупы, к сожалению», — написал он. А в одном из следующих комментариев, реагируя на обвинения в странности позиции департамента, разразился целым объяснением: «Глупость — это абстрактное понятие, подразумевающее под собой заниженную степень интеллекта. Интеллект — мыслительная способность. Человек, который не может включать свою мыслительную способность и проанализировать данные выше ответы/разъяснения, а также обратиться к законам, вкратце — глуп. Это не позиция, это определение».

Новый глава Севастополя назвал поведение чиновника недопустимым . «Сотрудники ДИЗО позволили себе хамский выпад в адрес человека в соцсетях, — признал он. — Я всегда подчёркиваю, что соцсети — это важнейший канал коммуникации с людьми. С людьми нужно разговаривать. И, если нужно, и 25 раз объяснять непростые ситуации. Простым человеческим языком. Приношу извинения за сотрудника ДИЗО». https://www.instagram.com/p/B1OGLxKATZH/

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 38-летний Михаил Развожаев был назначен врио губернатора Севастополя после досрочной отставки Дмитрия Овсянникова 11 июля. До нового назначения Развожаев возглавлял исполнительный комитет Общероссийского народного фронта, а осенью 2018 года несколько месяцев исполнял обязанности губернатора Хакасии. Развожаев — выпускник самого первого потока президентской программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления (ВШГУ). Выпускниками этой «школы губернаторов» уже являются 20 руководителей регионов, которых эксперты относят к «новой волне губернаторского корпуса».