Лондон, , 15:40 — REGNUM

После почти двухнедельной информационной блокады, введённого Индией в районе Кашмира, телерадиовещательная компания BBC возобновляет здесь трансляцию своего радиоканала на длинных частотах. Об этом сообщает ВВС. Отмечается, что также увеличено вещание компании на местных языках. Так, длительность программ на хинду вместо 30 минут теперь ежедневно составляет один час.

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«Предоставление независимых и достоверных новостей в местах конфликтов и напряжённости является одной из основных целей Всемирной службы», — отметил директор BBC Джейми Ангус.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале прошлой недели журналисты телекомпании Al Jazeera заявили о серьёзных помехах для работы прессы, которые создаются в индийском штате Джамму и Кашмир. Так, по их словам, власти страны не допускают в регион приезжих корреспондентов, кроме того здесь блокируется интернет, что не позволяет оперативно публиковать материалы. Также представители вооруженных сил якобы врываются в офисы телеканалов, передающих негативную для Нью-Дели информацию.

Напомним, акции протеста в штате Джамму и Кашмир вспыхнули после того, как правительство Индии решило ратифицировать статью 370 Конституции и лишить регион статуса.

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