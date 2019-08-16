Севастополь, , 15:33 — REGNUM

Сотрудники департамента по имущественным и земельным отношениям Севастополя позволили себе недопустимую форму общения с гражданами в социальных сетях. Об этом 16 августа и.о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев написал на своей странице в Facebook.

«Сотрудники ДИЗО позволили себе хамский выпад в адрес человека в соцсетях. Это недопустимо… С людьми нужно разговаривать. И, если необходимо, 25 раз объяснять непростые ситуации. Простым человеческим языком. Приношу извинения за сотрудника ДИЗО», — отметил Развожаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля президент России освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, назначив временно исполняющим обязанности главы региона руководителя исполкома ОНФ Михаила Развожаева. По прибытию в город-герой чиновник заявил, что новый состав правительства Севастополя окончательно сформируют после выборов губернатора, до тех пор все его члены будут работать, как временно исполняющие обязанности.

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