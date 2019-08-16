Копенгаген, , 15:32 — REGNUM

Член датского парламента от Гренландии Айа Кемнитс Ларсен отвергла возможность продажи острова, об этом она рассказала в интервью TB2.

«Гренландия не является товаром, который можно продать. Дания не может сделать это», — сказала она.

Читайте также: В Госдуме объяснили желание Трампа купить Гренландию

Как сообщало ИА REGNUM, ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме написала, что президент США Дональд Трамп намерен приобрести Гренландию, которая принадлежит Дании.

Такую возможность американский лидер обсуждал со своими советниками в контексте расширения военного присутствия США в Арктике, написало издание.

Читайте также: Желание Трампа купить Гренландию сравнили с Крымом