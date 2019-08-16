В Москве 17 августа состоится митинг «За честные и чистые выборы!», посвящённый выборам в Московскую городскую думу. Уведомление на проведение массового мероприятия в разгар избирательной кампании подала КПРФ. Эта крупная акция протеста в столице будет третьей за последние месяцы, но в предыдущие разы (20 июля, 10 августа) организаторами были представители либеральных сил. 17 августа они намеревались также провести отдельное шествие по бульварам города, но их заявку отклонили в мэрии.

Помимо выборов, коммунисты намерены поднять и другие вопросы. Лидер партии Геннадий Зюганов заявил, что «у людей накопилось очень много недовольства, и оно совершенно обоснованно».

Добавим, что прошедшие ранее несанкционированные акции протеста заканчивались массовыми задержаниями и уголовными делами.