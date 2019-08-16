Ашхабад, , 15:30 — REGNUM

Туркмения заняла 75-е место среди 137 стран во всемирном рейтинге военной мощи Global Firepower Index — 2019, оказавшись в списке между Афганистаном и Иорданией.

За минувший год туркменская армия смогла подняться еще на пять позиций.

По официальным данным, вооруженные силы Туркмении в настоящее время насчитывают 36,5 тысячи военнослужащих, а на их вооружении состоят 712 танков, 1 940 БТР и БМП, 270 единиц артиллерии, 68 реактивных систем залпового огня, 24 истребителя, 44 штурмовика, 3 транспортных самолета, 10 боевых и 15 транспортных вертолетов, 4 военных корабля и 20 сторожевых катеров.

Самыми сильными в Туркестанском регионе остаются армии Узбекистана — 48-е место и Казахстана — 54-е место. Киргизия занимает 91-ю позицию. Замыкает список Таджикистан, расположившийся на 94-й строчке рейтинга.