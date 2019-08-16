Джакарта, , 15:12 — REGNUM

Министерство иностранных дел Индонезии издало книгу под названием «Председательство Индонезии в СБ ООН в мае 2019 года», сообщает информационное агентство Antara.

Известно, что в министерстве иностранных дел Индонезии в Джакарте 16 августа состоялось публичное обсуждение и презентация книги.

Глава департамента по многостороннему сотрудничеству МИД Индонезии Фрэбриан Раддярд заявил, что книга представляет собой документацию и форму отчетности перед обществом по всем аспектам осуществления председательства Индонезии в Совете Безопасности ООН, в которой содержатся официальные заявления и коллекция фотографий мероприятий, проведенных Индонезией в качестве непостоянного члена СБ ООН.

Издание отмечает, что на презентации книги присутствовали различные представители министерства иностранных дел Индонезии, сотрудники министерств и ведомств, а также послы стран-членов СБ ООН, представители мозговых центров, ученые и СМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава департамента по многостороннему сотрудничеству МИД Индонезии Фрэбриан Раддярд заявил, что правительство Индонезии поощряет усиление роли непостоянных членов СБ ООН.

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