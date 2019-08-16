Бишкек, , 15:09 — REGNUM

Генеральная прокуратура Киргизии представила список банковских счетов и имущества бывшего президента Алмазбека Атамбаева, подозреваемого в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений, и его супруги Раисы Атамбаевой, пишет «Kaktus.media».

В список попали счета экс-президента в 25 банках, а также содержимое банковских ячеек Атамбаева, его жены, ОАО «Кыргызавтомаш», ОсОО «Апрель-ТВ», ОФ «Апрель», телерадиокомпании «Канал D», ОО «Республиканский общественный экспертный совет по вопросам устойчивого человеческого развития», медико-образовательного научного центра «Здоровье и долголетие», Ассоциации телерадиоорганизаций и Ассоциации предприятий «Корпорация «Кыргызавтомаш».

Также наложен арест на принадлежащие Алмазбеку Атамбаеву и его супруге Раисе Атамбаевой автомобили:

два внедорожника Toyota Land Cruiser,

внедорожник Mitsubishi Pajero,

грузовиик MAN и BMW X5.

Toyota Land Cruiser,

Mercedes-Benz 600,

ГАЗ 3110.

Под арестом оказались находящиеся в собственности экс-президента

четыре земельных участка,

пастбище,

оздоровительный центр,

жилой дом

многолетние насаждения в трех районах

квартира и дом в столице Киргизии.

Арест наложен на имущество ОАО «Кыргызавтомаш» в Бишкеке: торговый центр, магазин, офис, железную дорогу, резервуар, 19 цехов, 9 складов, многоквартирный дом, 21 квартиру, 39 нежилых помещений и 7 земельных участков.

Помимо этого под арестом оказалось имущество: ОАО «Медиа Форум» — два земельных участка и земельный участок; научно-производственной фирмы «Форум» — два незавершенных объекта и земельный участок на побережье Иссык-Куля; ОсОО «Апрель-ТВ» — телестудия и телецентр в Джалал-Абаде; ОФ «Апрель» — редакция ТРК «Канал D», ОО «Республиканский общественный экспертный совет по вопросам устойчивого человеческого развития», медико-образовательный научный центр «Здоровье и долголетие», Ассоциация телерадиоорганизаций и Ассоциации предприятий «Корпорация «Кыргызавтомаш».

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