Аддис-Абеба, , 15:50 — REGNUM

В Эфиопии стартовала пятилетняя национальная программа, которая призвана положить конец заключению ранних детских браков и калечащим традиционным операциям обрезания. Целью национальной программы является четкое определение ключевых подходов и основанных на фактических данных мероприятий, которые будут использоваться для достижения общенациональной цели по искоренению детских браков и калечащих операций женского обрезания к 2025 году. Об этом сообщило эфиопское новостное агентство ENA.

Запуская «дорожную карту» программы в работу, президент Эфиопии Сахлеуорк Зеуде заявила, что такие меры демонстрируют стремление властей Эфиопии к решению проблемы ранних детских браков, с особым вниманием, раз и навсегда. Она добавила, что данная программа важна для достижения одной из целей в области устойчивого развития, которая заключается в «устранении всех вредных практик, таких как детские, ранние и принудительные браки», а также в решении социальных проблем страны. Президент подчеркнула необходимость совместной работы в юридической, образовательной, здравоохранительной и других сферах функционирования общества для обеспечения реализации национального плана.

Министр по делам женщин, детей и молодежи Эфиопии Ялем Цегайе сообщила, что программа еще больше активизирует деятельность правительства в этой области. По словам министра, последний демографический и медицинский опрос 2016 года показал, что из молодых женщин в возрасте от 20 до 24 лет 40,3% вышли замуж до достижения 18 лет, а 14,1% — до 15 лет. В 2014 году Эфиопия взяла на себя обязательство положить конец детским бракам к 2025 году. Эфиопия входит в пятерку стран с самым высоким процентом детских браков в мире, и стране необходимо увеличить прилагаемые усилия, чтобы положить конец этой практике.