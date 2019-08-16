Минск, , 14:58 — REGNUM

По итогам 2019 года будет подсчитан падёж скота в Белоруссии и все за это ответят, заявил 16 августа Александр Лукашенко во время инспекции Минской области. Как сообщает президентская пресс-служба, Генпрокуратуре поручено возглавить расследование проблемной ситуации.

«За это ответят все. Зачем нам пахать землю, производить корма — для дохлых коров и быков или телят? Это никому не нужно, — цитирует Лукашенко президентская пресс-служба. — Это вопиющая бесхозяйственность, это просто преступление. По падежу скота разборки будут жесточайшие».

Помощник президента Александр Косинец доложил о гибели свиней и крупного рогатого скота в Минской области в 2018 и нынешнем году. По его словам, за I полугодие сего года «рост на 17% падежа крупного рогатого скота, на 24% — свиней».

Назначенный Лукашенко председатель Миноблисполкома стал спорить. Как сообщает президентская пресс-служба, «Анатолий Исаченко пояснил, что на самом деле падеж скота в регионе уменьшился: просто статистику перестали прятать и теперь цифры кажутся большими».

«То есть мы убрали жуликов, показываем реальную картину, непроизводительное выбытие уменьшается, хотя оно и есть», — пояснил чиновник.

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